Češi si oblíbili malé lodě, kotvit ale musí na suchu. Chybí infrastruktura

V Česku přibývá majitelů malých lodí. V tuzemsku už zaregistrovali bezmála 24 tisíc malých plavidel. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil o čtyřicet procent. Majitelé ale řeší zásadní problém – zatímco lodí přibývá, míst v přístavech v podstatě zůstává stále stejný počet. Podle dat Ředitelství vodních cest (ŘVC) není pro rekreační plavidla dostatek stálých kotvících míst. Majitelé proto často lodě parkují na suchu a na vodu je spouští pouze v sezoně.
„Aktuálně je zapsaných malých a rekreačních plavidel v rejstříku malých plavidel 23 699,“ uvedla ředitelka Státní plavební správy Klára Kroupa Němcová. Jen v letošním roce jich přibylo téměř šest set.
Jenže kapacita přístavů už stejným tempem neroste. Jedním z těch, kteří si splnili sen a pořídili vlastní plavidlo, je i Tomáš z Prahy. „Loď využiji zhruba dvacetkrát za sezonu, převážně na Orlíku. Jinak ji parkujeme ve vesnici v zemědělském družstvu,“ popsal Tomáš.
Tomáš tak není jediný, kdo se musel rozloučit s vidinou lodě zakotvené na břehu oblíbené přehrady. Získat místo v přístavu je extrémně náročný, často neřešitelný problém. „Vždycky, když mi někdo volá, že si chce pořídit loď, řeknu mu, ať si nejdříve zařídí místo. Loď koupí kdekoliv, ale místo prostě nesežene,“ sdělil předseda Českého svazu vodního motorismu Jiří Pěknice realitu, se kterou se často setkává a rovnou dává příklad Smíchovského přístavu v Praze. „Je tady zhruba 350 lodí a 200 až 250 hausbótů a už teď je ta kapacita toho přístavu naplněná, možná i přeplněná.“
Pro malá plavidla v Česku funguje síť veřejných přístavů a přístavišť, některá v majetku státu. Například na Labi byla v minulých letech dokončena základní soustava třinácti veřejných přístavišť. Další fungují třeba na Vltavě nebo Baťově kanále.
„Je to běh na dlouhou trať,“ říká mluvčí ŘVC
Přístaviště jsou ale pouze pro krátkodobá stání do 48 hodin, dlouhodobá stání pak umožňují přístavy. „Ve státním majetku jsou dva přístavy na Vltavě a tři na Baťově kanále, ale ten počet je stále malý. Snažíme se na tom pracovat, ale je to běh na dlouhou trať,“ okomentoval mluvčí ŘVC Jan Bukovský.
Výstavbu nových přístavišť plánuje ŘVC na Vltavě například v Kralupech nad Vltavou nebo Klecánkách. V Kamýku nad Vltavou postaví rekreační přístav. „Baťův kanál obohatí nová nebo rozšířená přístaviště Rohatec, Vnorovy, Uherský Ostroh a Kvasice,“ dodal Bukovský. Vznikne také nový přístav Slovácko.
Na Labi pak milovníci rekreačních lodí budou moct v budoucnu využít plánovaná přístaviště v Mělníku, Kostelci nad Labem, Neratovicích nebo Malých Žernosekách. „Nicméně závažný nedostatek je nedostatek kapacit pro dlouhodobé stání, kdy první vlaštovkou bude připravovaný přístav Lysá nad Labem,“ doplnil Bukovský.