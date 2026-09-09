Cermat nelze zrušit ze dne na den, míní Krejčí. Musíme vědět, čím ho nahradit, říká Berki

Případnému zrušení Cermatu musí předcházet změny ve vzdělávacím systému, uvedl v Událostech, komentářích bývalý ředitel organizace a expert Motoristů pro oblast školství Miroslav Krejčí. Podle místopředsedy poslaneckého klubu STAN Jana Berkiho je nejprve nutné určit, kdo převezme nynější úkoly organizace. Jednou z možností by podle něj mohlo být sloučení Cermatu s Českou školní inspekcí. Moderovala Tereza Řezníčková.
Premiér Andrej Babiš (ANO) hovoří o zrušení Cermatu, ministr školství Robert Plaga (za ANO) se však organizace zastává. Krejčí se ve sporu postavil na stranu šéfa resortu. „Jako bývalý ředitel Cermatu vím, jakou roli zastává ve školském systému. A byť jsem byl asi první, kdo ve veřejném prostoru řekl, že navrhuje Cermat zrušit, tak to z mého pohledu nejde udělat ze dne na den. Nejdříve se musí uskutečnit řada reforem českého školského systému,“ prohlásil Krejčí.
Berki upozornil, že organizace pouze plní úkoly zadané státem a její činnost se neomezuje na jednotné přijímací zkoušky, ale zahrnuje také maturity. Debatu o zrušení Cermatu proto nepovažuje bez představení širších změn za skutečnou vizi školství.
„Otázkou je, co by ho mělo nahradit. Pak se můžeme bavit o nějaké vizi,“ řekl Berki. Jednou z možností je podle něj sloučení organizace s Českou školní inspekcí, protože obě instituce v některých případech plní podobné úkoly.
Průběžné ověřování znalostí
Podle Krejčího závisí budoucnost Cermatu například na tom, zda bude zachována jednotná státní zkouška. Pokud ano, musela by její organizaci po zrušení Cermatu převzít jiná státní instituce, vysoké školy nebo soukromé firmy. Pokud by centrální zkoušky skončily, přijímací řízení by musely zajišťovat jednotlivé školy. Ve všech variantách by podle něj zároveň přetrvávala poptávka po placeném doučování, která vadí části rodičů.
Jednotné přijímací zkoušky by Krejčí chtěl nahradit průběžným ověřováním znalostí během druhého stupně základní školy. Žáci by například jednou za pololetí, jednou ročně nebo po dokončení určitého tematického bloku absolvovali elektronický státní test. Učitelé by pak měli k dispozici informační systém, který by jim sestavoval a opravoval písemné práce a mohli by ho využívat při běžné výuce. Ve stanovených termínech by pak sloužil ke státnímu ověřování znalostí. Střední školy by si podle Krejčího mohly určit, o výsledky z jakých předmětů mají zájem a jakou váhu jim při přijímání uchazečů přisoudí.
Berki proti průběžnému ověřování znalostí nic nenamítá, nemělo by však být založeno pouze na testech. Upozornil také, že průběžné ověřování a přijímací zkoušky sledují rozdílné cíle.
„Při ověřování chcete zjistit, zda většina žáků, ideálně všichni, dosáhla minimálního požadovaného výsledku. Podstatou jednotných přijímacích zkoušek je ale rozřadit žáky podle úrovně, které dosáhnou, protože školy si vybírají podle pořadí,“ vysvětlil. Oběma účelům podle něj musí odpovídat také podoba zkoušek. Omezit ověřování znalostí pouze na testování nepovažuje za správné.
Výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání
Debata se věnovala také výsledkům mezinárodního šetření PISA, které Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) provádí každé tři roky. Výsledky ukazují zhoršování čtenářské a matematické gramotnosti i znalostí v přírodních vědách. Česko si ve srovnání s dalšími státy vede relativně lépe, jeho výsledky však rovněž klesají.
Krejčí upozornil, že horší výsledky nemusí automaticky znamenat pokles schopností testovaných žáků. Podle něj je nutné zohlednit také metodiku a obtížnost testování. Šetření PISA podle něj slouží především ke srovnávání jednotlivých zemí.
Berki zdůraznil význam čtenářské, pisatelské a matematicko-logické gramotnosti. Jejich zvládnutí by se podle něj mělo sledovat už v uzlových bodech vzdělávání, například ve třetí třídě.
„Pokud dítě nebude umět dobře pracovat s textem a nebude zvládat základní matematické operace a úvahy, samozřejmě ho to znevýhodní v navazujícím vzdělávání,“ podotkl. Rozvoj umělé inteligence podle něj zároveň vyžaduje změnu vzdělávacích strategií, včetně způsobu, jakým žáci pracují s textem a daty.
Rozpočet ministerstva školství
Ministr Plaga upozorňuje, že v rozpočtu jeho resortu chybějí peníze na takzvané kvazimandatorní výdaje, mimo jiné na financování církevních a soukromých škol. Krejčí podotkl, že z rozpočtu ministerstva o objemu přibližně 290 miliard korun scházejí asi tři miliardy. Není však podle něj předem určeno, že celá tato částka chybí právě církevním a soukromým školám.
Diskuse o jejich financování je podle Krejčího složitější, protože provoz těchto škol vychází stát levněji než provoz veřejných škol. Případnému omezení financování proto musí předcházet analýza, zda by přesun žáků do veřejných škol nakonec nezpůsobil státu vyšší výdaje, než kolik by škrty přinesly.
Berki uvedl, že Plagovi při vyjednávání o rozpočtu „drží palce“. Nejde podle něj pouze o podporu konkrétního ministra, ale celého resortu. „Přijde mi úplně paradoxní, že někdo v tuto chvíli tlačí na to, aby se ve školství škrtalo,“ prohlásil.
Debata se podle něj může vést o efektivitě jednotlivých výdajů a hledání jiných řešení, nikoli však o plošných škrtech. České školství podle něj nedokáže dostatečně fungovat jako nástroj sociálního vzestupu, k čemuž potřebuje mimo jiné podpůrné profese.