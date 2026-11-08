Babiš odmítl s opozicí debatovat o rušení poplatků za ČT a ČRo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu předsedů pěti opozičních stran, v níž žádali o debatu na téma stabilního financování veřejnoprávních médií a garancí jejich nezávislosti. Babiš v tuto chvíli nevidí ke schůzi důvod a opět zopakoval plán vládní většiny na převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. Nedávné první čtení návrhu ještě zvětšilo rozkol mezi politickými tábory i jejich voliči.

„Budeme mít druhé čtení příští rok v lednu, tam máme možnost si o tom v klidu povídat a říct argumenty, proč to my děláme a jaký mají oni na to názor,“ vyjádřil se Babiš. Jednání s opozičními předáky dle něj není v tuto chvíli potřeba. „My budeme na parlamentní půdě, každý to tam může vidět, určitě bude přímý přenos,“ doplnil premiér.

Šéf STAN Vít Rakušan tuto odpověď očekával, považuje ji ale za velmi krátkozrakou. „Jako Starostové mu jednoznačně vzkazujeme: Stáhněte ten návrh,“ prohlásil. „Potom se otvírá pole pro to, aby ta diskuse byla odborná, dlouhodobá a můžeme třeba hledat nějaký systém,“ sdělil.

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Nedělní debata: Politická diskuze 1. část (1. 11. 2026)

„Reagovali jsme i na jeho vlastní vyjádření, že je (Babiš) připraven takovou diskusi vést, vyzvali jsme ho k ní a najednou slyšíme, že je zbytečná,“ podotkl předseda ODS Martin Kupka. „To přece nedává smysl,“ dodal.

„Bohužel tady žádný dialog mezi vládními politiky a všemi ostatními – ať už s opozicí, odbornou veřejností nebo prostě veřejností – neprobíhá,“ míní předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib.

Důvod k mimořádnému společnému jednání vedle Babiše nevidí ani ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Jsou tu běžné postupy, budou k tomu zasedat výbory – a od toho je parlamentní demokracie, aby se to takto řešilo. Nevím, proč bychom se měli nějak takto potkávat. Budeme se zúčastňovat standardních postupů,“ vysvětlil v Nedělní debatě ČT.

Definitivní podoba

Babiš chce, aby se na definitivní podobě rušení televizních a rozhlasových poplatků dohodla nejdřív koaliční rada. „Jde o to, jestli koaliční partneři budou chtít pokračovat v tom návrhu,“ zmínil. „My máme nějaký návrh a teď je otázka, jestli například najdeme jiný způsob financování,“ doplnil.

Už dříve premiér rovněž hovořil o možnosti financovat veřejnoprávní média jinak než z rozpočtu či o zavedení dobrovolných poplatků. Důležitým aspektem bude i výše částky, kterou budou obě média v budoucnu dostávat. Současná podoba totiž snižuje veřejné rozpočty ČT a ČRo téměř o pětinu.

Podobně jako Motoristé teď premiér uvažuje o snížení škrtů. Ve čtvrtek řekl, že koalice nebude zpřísňovat valorizační vzorec. Původně chtěla oběma médiím zvyšovat rozpočty při dosažení desetiprocentní kumulované inflace, v současné době mluví Babiš o šesti procentech.

Babiš připustil možnost úpravy valorizačního vzorce v návrhu financování ČT a ČRo
Andrej Babiš

Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) vycházel návrh ve chvíli, kdy byl připravován, z výročních zpráv z roku 2024. „Od té doby se situace změnila, jsou tu už nové údaje,“ podotkl. „I když bychom rádi viděli nějaké úspory, tak si uvědomujeme, že bude potřeba o té částce hovořit,“ uznal.

„Jakýkoliv návrh na financování České televize musí být takový, aby nedošlo ke zvyšování daní občanům, to je ten mantinel,“ vyjádřil se předseda koaliční SPD a sněmovny Tomio Okamura.

Okamura by souhlasil, pokud někdo navrhne zrušení ČT a ČRo
Tomio Okamura

Návrh na zrušení poplatků

Koalice prosadila ve sněmovně přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku 23. října. Předřazení předlohy navrhl předseda klubu SPD Radim Fiala, podle jehož požadavku dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání.

Opozice upozorňovala, že se pokusí schválení návrhu zabránit a že hodlá využít i obstrukce. Návrh nakonec hlasy koaličních zákonodárců prošel do druhého kola projednávání v sobotu po půl páté ráno.

Už v den projednávání se před Strakovou akademií shromáždili demonstranti, kteří se zařazením bodu a jeho následným posunem do druhého čtení nesouhlasili. Následoval protest organizace Milion chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí nebo jednodenní stávka pracovníků ČT a ČRo. Podle nich může vládní plán narušit nezávislost i stabilitu obou médií veřejné služby.

Babiš vzal stávku ČT a ČRo na vědomí, od zrušení poplatků prý neustoupí
Demonstrace proti změně financování ČT a ČRo

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