Akcelerační zóny bychom nezaváděli, ale jsme v EU, řekl Turek. Svárovská chce větší zapojení obcí

Proti vymezení akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren se bouří desítky obcí. Některé zvažují žalobu na stát, jiné výstavbu odmítly v referendech. Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v Událostech, komentářích uvedl, že současná vláda pouze plní závazky vůči EU, které přijal předchozí kabinet. Členka sněmovního výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů) naopak kritizovala nedostatečnou komunikaci s obyvateli dotčených obcí. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
Přibližně třicet starostů ze Zlínského a Olomouckého kraje požaduje zrušení akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. O svých výhradách jednali se zástupci ministerstva životního prostředí a zvažují také žalobu na stát. Nejvyšší správní soud již obdržel čtyři žaloby samospráv, které s vymezením zón nesouhlasí.
Akcelerační zóny mají usnadnit rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Jejich vymezení však samo o sobě neznamená, že v dané lokalitě větrná elektrárna skutečně vznikne. Konkrétní projekty musí i nadále projít příslušnými povolovacími procesy.
Turek: Zóny jsme oproti původnímu návrhu výrazně zmenšili
Turek odmítl, že by akcelerační zóny byly záměrem současné vlády. Podle něj jde o závazek přijatý předchozím kabinetem v roce 2023 v rámci evropské legislativy. Současná vláda podle něj musela vymezení zón dokončit, aby Česko nepřišlo o evropské peníze.
„My bychom to nezaváděli, ale jsme součástí EU, a pokud v ní chceme zůstat a pokud chceme evropské peníze, tak bohužel tento závazek platí,“ uvedl poslanec.
Podle Turka vláda zdědila návrh, který počítal s akceleračními zónami o rozloze přibližně 2800 kilometrů čtverečních. Jejich výslednou rozlohu se jí podle něj podařilo zmenšit na méně než 300 kilometrů čtverečních. „Měli jsme velmi ošklivé dědictví po bývalé vládě,“ prohlásil.
Turek popsal, že se problematikou začal zabývat po svém jmenování vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Tehdy podle svých slov upozornil premiéra Andreje Babiše (ANO) na rozsah původně plánovaných zón a potřebu jejich zmenšení.
Vláda podle něj měla přibližně půl roku na to, aby návrh upravila, vymezila oblasti v osmi krajích s plánovanou kapacitou přes tři gigawatty a jednala o nich se zástupci samospráv.
Poslanec zároveň zdůraznil, že samotné vymezení akcelerační zóny neznamená automatické povolení výstavby. „To, že ty akcelerační zóny jsou vymezené, znamená, že nepřicházíme o evropské peníze, ale stále tam bude normální povolovací proces,“ uvedl.
Svárovská: S obyvateli se mělo jednat
Předsedkyně Zelených považuje odpor obcí především za důsledek nedostatečné komunikace s jejich obyvateli. V říjnových místních referendech se lidé vyslovili proti větrným elektrárnám ve dvaceti z jednadvaceti případů. Za celý letošní rok se podle údajů zmíněných v debatě uskutečnilo 33 referend, přičemž pouze tři neskončila odmítnutím výstavby.
Podle poslankyně výsledky ukazují, že lidé nebyli do přípravy projektů dostatečně zapojeni. „To je chronický problém v Česku, že plánujeme lidem stavby a rozvoj území, které oni obývají, aniž bychom se s nimi o tom zavčas bavili. To je věc, která padá na hlavy současné vlády, protože tato vláda schválila akcelerační zóny,“ uvedla.
Svárovská Turkovi vyčetla také způsob, jakým o větrné energetice veřejně hovoří. Namísto vysvětlování přínosů větrných elektráren pro Česko a jednotlivé obce podle ní natáčel „dezinformační videa“.
Za další zásadní nedostatek vládního přístupu označila chybějící podporu majetkového zapojení obcí a jejich obyvatel do energetických projektů. Právě možnost spoluvlastnit elektrárnu a získávat z jejího provozu výhody by podle ní mohla postoj místních lidí změnit. „To je totiž něco úplně jiného, když vám za domem investor postaví větrnou elektrárnu a má z toho zisk, než když ta elektrárna částečně patří vám jakožto občanovi té obce,“ vysvětlila.
Obce by podle Svárovské měly mít možnost vystupovat jako investoři nebo spoluinvestoři. Jejich obyvatelé by pak mohli těžit například z levnější elektřiny či úlev na některých poplatcích.
Poslankyně v této souvislosti poukázala na Rakousko, kde podle ní větrná energie pokrývá šestnáct procent energetického mixu. Český stát by podle ní měl svůj dosavadní přístup přehodnotit.
Turek varuje před masovou výstavbou větrníků, Svárovská před energetickou závislostí
Hosté se neshodli ani na ekonomických přínosech větrné energetiky. Turek označil původně plánovaný rozsah výstavby za nepřiměřený a přirovnal jej k rozmachu solárních elektráren před patnácti lety. „Byla to bouda na lidi a chtěli tady masově začít stavět větrné elektrárny. To byl celý tento větrný byznys. Je to úplně to samé, co se stalo před patnácti lety se solárními barony,“ prohlásil.
Podle Turka by původní návrh mohl vést k výstavbě stovek až tisíců velkých větrných elektráren. Současně zdůraznil, že výstavbu obnovitelných zdrojů jako takovou neodmítá.
Svárovská s přirovnáním k někdejšímu solárnímu boomu nesouhlasila. Upozornila, že současný systém podpory větrných elektráren funguje jinak než dřívější podpora fotovoltaiky. Garantovaná cena elektřiny se podle ní stanovuje prostřednictvím aukcí, a pokud tržní cena elektřiny překročí vysoutěženou úroveň, výrobce rozdíl vrací.
Za hlavní přínos větrné energetiky označila skutečnost, že samotný zdroj energie, tedy vítr, je zdarma. Rozvoj obnovitelných zdrojů podle ní může pomoci omezit dopady výkyvů cen energií.
„Čím méně máme obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, tím více jsme vystavováni energetickým šokům a tím více v budoucnosti budeme závislí na dovozu elektřiny,“ varovala. Připomněla očekávaný útlum výroby elektřiny z uhlí kolem roku 2030 i to, že uvedení nových jaderných bloků v Dukovanech do provozu se může opozdit.
Debata se následně vrátila k otázce, kdo by měl do výstavby obnovitelných zdrojů investovat. Moderátorka Řezníčková připomněla vyjádření starosty Petroupimi Jiřího Černého (nestr.), který by si dokázal představit výstavbu větrné elektrárny, pokud by patřila obci.
Turek v reakci uvedl, že nemá problém s tím, pokud si jednotlivé firmy budují vlastní obnovitelné zdroje pro pokrytí své spotřeby. Jako příklad zmínil podniky instalující solární panely na střechy svých provozů nebo společnosti investující do vlastní větrné elektrárny. Podle něj by však tento rozvoj měly určovat především samotné soukromé subjekty, nikoli stát.
„Máme se soustředit na normální energetický mix. Neříkám, že všechny zdroje obnovitelné energie jsou špatné, ale nezřízená šílená masová výstavba větrných elektráren by byla obrovskou tragédií,“ tvrdí poslanec.
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