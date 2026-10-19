Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ministerstvo školství řeší, jak nakládat s agresivními žáky. Policie za prvních šest měsíců letošního roku eviduje 830 incidentů ve školách, které spáchali děti či mladiství. Zhruba třetinu z nich policisté vyhodnotili jako závažné projevy agresivity nebo radikalizace. Krajním řešením by mohlo být krátkodobé vyloučení ze školy. Resort školství uvažuje o větší podpoře vzdělávacích ústavů, ale i o úpravě zákonů, včetně zvýšení odpovědnosti rodičů. Agresivita dětí se ale často obrací i vůči nim.

„Žák prohlásil, že by chtěl ve škole něco spáchat, co by mělo charakteristiku trestného činu,“ uvedl Michal Vrzáček, ředitel Základní a mateřské školy Luky nad Jihlavou, kde kvůli tomu nedávno zasahovali policisté. Školy ale řeší i závažnější incidenty. Ministerstvo školství tak zvažuje možnost dočasného vyloučení žáků, byť pouze jako krajní variantu po vyčerpání jiných možností.

Doba vyloučení by mohla být v rozmezí hodin až týdnů. Konkrétní návrh by měl vzniknout příští rok. Resort zvažuje také posílení odpovědnosti rodičů. Ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva Michal Černý například apeluje na to, aby rodiče s dětmi doma skutečně pracovali způsobem, který si domluví na možném případovém sezení.

„Byly by tam případně postihy, kdyby ke spolupráci nedocházelo,“ popsal. Podle ministerstva totiž často rodiče s řediteli či učiteli odmítají spolupracovat.

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Výuka ve škole, ilustrační foto

S dětmi se již v raném školním věku snaží pracovat například v Českém Krumlově. „Děti se učí pracovat s emocemi, učí se včlenit do kolektivu. Pozitivní výsledky vidíme,“ přiblížil pedagog tamní Základní školy Linecká Jakub Šolc. Zdůraznil, že se věci snaží podchytit například u dětí, které nemají „jednoduchý start do života“.

Vedle prevence se na základní škole Linecká snaží v jednotlivcích rozvíjet jejich skrytý talent. Žákům nabízí mnoho kreativních kroužků a mimoškolních aktivit. Snaží se do nich zapojit i problémovější žáky. Ředitel školy Petr Požárek plánuje v budoucnu přednášky pro rodiče i žáky. Týkat se mají i sociálních sítí. Dětmi oblíbená krátká videa na nich podle Požárka nabádají k různým výzvám či oplácení, což si děti přenášejí do třídy.

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Ilustrační foto

Vliv sociálních sítí pociťují i rodiče

Často navíc vyjde na povrch, že násilí čelí i rodiče. „Přišel sem tatínek s promodralým obličejem, tak jsem se ho ptal, jestli upadl. Odpověděl, že ne, že vypnul wi-fi, načež ho zmlátil jeho devítiletý syn,“ popsal speciální pedagog ze Střediska výchovné péče Klíčov Jiří Pilař.

„Řešili jsme případ dítěte, které bylo velmi agresivní vůči své matce. Začalo ji vydírat: Pokud mi to nekoupíš, nabančím ti,“ přiblížila ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu Galina Jarolímková. „Došlo i k fyzickému ataku té maminky a ona se bála někomu svěřit s tím, že ji terorizuje její vlastní třináctileté dítě,“ doplnila. Poradna řeší případ radikalizace téměř každé dva týdny.

Odborníci za jednu z příčin rostoucí agresivity považují zmíněné sociální sítě. Velká část jejich obsahu zobrazuje násilí. To, že ho dítě vůbec smí sledovat, je podle expertů hlavně selhání rodičů, kteří se o dítě nezajímají a nenastavili mu jasné hranice. V pubertě už bývá na zavedení pravidel pozdě. Škodu ale může nadělat i přehnaná péče, která dětem hranice rovněž nestanovuje.

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Problémem není jen násilí, ale používání platforem obecně, zejména krátká videa, jimiž disponuje téměř každá sociální síť. Aby se dětem vylučoval hormon odměny, stačí jeden pohyb, poznamenává dětský psycholog Stanislav Kocourek. „Pak se spouští takzvaný fake dopamin a v momentě, kdy jim ho vezmete, tak jim rovněž berete ten blažený pocit v mozku,“ upozornil.

Moc předejít mezním situacím má ale rodič ve svých rukou. Jarolímková míní, že děti často více než drahý dárek ocení společně strávený čas se svými nejbližšími nebo možnost sdílet své trápení. „Výborným psychologem může být vlastní rodič,“ uzavřela.

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