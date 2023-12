Sníh, který napadl v posledních hodinách, změnil plány řadě lidí. Tisíce jich vyrazily na hory - ať už na čerstvě otevřené sjezdovky, do stop pro běžkaře nebo na sáňky. Ti, kteří to měli do středisek daleko, se vydali aspoň na kopce ve svém okolí. Ve většině skiareálů ostatně začíná oficiálně zimní sezona až příští víkend.