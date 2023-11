Východní Afriku sužují bleskové povodně

Stovky obyvatel Garsenu v jihovýchodním regionu Keni byly nuceny opustit své domovy poté, co se v důsledku vysokých srážek vylila z břehů řeka Tana a zaplavila okolní vesnice. Přívalové deště spojené s jevem El Niňo a následné bleskové povodně zaplavily města po celé východní Africe a zanechaly statisíce lidí bez domova. Podle keňských úřadů si záplavy vyžádaly nejméně 71 obětí. Silné deště přišly poté, co Keňa a další východoafrické země zažily nejhorší sucho za poslední desetiletí. Meteorologové očekávají, že deště potrvají až do prvního čtvrtletí příštího roku.