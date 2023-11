Mrazivé počasí dorazilo do Česka. Meteorologové varují před silným větrem

Mrazivé počasí přišlo do Česka. Výrazné ochlazení a celodenní mráz dorazil například do Pošumaví. Teploty klesaly pod nulu, na některých místech se přidaly i sněhové přeháňky. Někde museli stavbaři zastavit opravy silnic. Termíny na výměnu pneumatik v autoservisech jsou na týdny zadané. Meteorologové navíc varují před silným větrem, který má přijít ve čtvrtek večer a vydrží až do pátku. V některých areálech spustili na zkoušku sněhová děla.