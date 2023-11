Na Pražském hradě vysadil prezidentský pár strom pro Olgu Havlovou

Prezidentský pár zasadil na Pražském hradě na počest Olgy Havlové památný strom. První strom byl vysazen před pěti lety na Žižkově, kde se Havlová narodila. Tento zase připomíná její poslední část života, kterou věnovala roli první dámy. Je to poslední z devadesáti stromů, které byly do letošního roku, kdy by se bývalá manželka prezidenta Václava Havla dožila devadesáti let, vysazeny v obcích a městech České republiky.