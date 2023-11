Veřejná doprava by se budoucnu mohla přiblížit sci-fi. V rámci ní by se vzdušným prostorem měst mohly prohánět aerotaxíky. Byly by extrémně rychlé, bezemisní a cenově dostupné pro širokou veřejnost. Jakou by mohly mít podobu, ukázal projekt tří českých institucí.