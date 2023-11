Na Šumavě obnovují holiny kvůli tetřívkovi

Správa šumavského národního parku začala s obnovou luk, které jsou přirozeným prostorem pro život chráněného tetřívka obecného. V celém Česku je tento druh na pokraji vyhynutí. Lesníci se proto snaží vrátit krajinu do podoby, jakou měla v příhraničí ve čtyřicátých letech minulého století. Rovněž navrhují vytvořit nová klidová území, kam by měli turisté částečně omezený vstup. To se týká hlavně jihu Šumavy nebo vltavského luhu.