Tokijští samurajové sbírají odpadky v ulicích po oslavách Halloweenu

Do tokijských ulic ve středu vyrazili popeláři v kostýmech samurajů, kteří teatrálně třímali kleště na odpadky a do proutěných košů na zádech házeli nepořádek, který zbyl po večerních halloweenských oslavách. Tato skupina si od svého vzniku v roce 2006 získala početnou základnu fanoušků a na platformě pro sdílení videí TikTok ji sleduje téměř 800 tisíc lidí.

„Japonsko je sice v zámoří proslulé svou čistotou, ale tato představa je pravdivá jen zčásti,“ řekl jeden ze členů skupiny Keisuke Naka, který odpadky sbírá již sedm let. Obyvatelé této oblasti tvrdí, že samurajové, kteří nepořádek sbírají, přinesli změnu.