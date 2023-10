Na nové autorské písně od skupiny The Rolling Stones čekali fanoušci dlouhých 18 let. Kapela, kterou není třeba blíže představovat, nazvala nové album The Hackney Diamonds. Kritici dodávají, že je to diamant i po muzikantské stránce. Na albu chybí poprvé bubeník a zakládající člen Charlie Watts, který před dvěma lety zemřel.