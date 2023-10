Do 27. října potrvá údržba hlavní dráhy na Letišti Václava Havla v Praze. Provoz se přesunul na vedlejší ranvej. To na zvýšeném hluku pocítí obyvatelé jiných částí metropole a také Kladenska. Pravidelnou údržbu ranveje provádí letiště dvakrát do roka - na jaře a na podzim.