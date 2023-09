Objednací lhůty do spánkových laboratoří v Česku jsou podle lékařů až osmnáct měsíců. Lidí, kteří trpí nespavostí nebo spánkovou poruchou, přitom přibývá. Podle lékařů jsou to především mladí lidé, a to ve věku dvacet až třicet let – například ve Fakultní nemocnici Brno je to každý druhý pacient.