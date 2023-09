Než se řídící letového provozu rozhlédnou z věže letiště, musí úspěšně dokončit tři roky trvající výcvik. Středisko státního podniku v Praze školí už čtyřicet let a poptávka po tomto povolání neslábne. Podnik vypisuje konkurz jednou až dvakrát do roka. Podmínkou je maturita, angličtina a zdravotní testy. Do výcviku se letos hlásilo 450 adeptů, nastoupí jich dvacet.