Vesmírná sonda Voyager 1 je prvním člověkem vytvořený objekt, který se dostal do vesmíru. Po 46 letech je sonda stále v provozu a radiový signál k ní putuje přes 22 hodin. Pět let po vyslání Voyageru 1 do vesmíru opustilo Zemi i jeho dvojče Voyager 2. Obě sondy měly původně fungovat jen čtyři roky.