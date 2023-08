Hudební festival vyprodukuje velké množství odpadu. Odborníci se zaměřili na cigaretové nedopalky a jejich využití

Pro životní prostředí představují hudební festivaly velkou zátěž. Například na třídenní akci Let it Roll v Milovicích se organizátoři za pomocí odborníků z České zemědělské univerzity snaží podobné dopady zmírnit. Takový festival vyprodukuje velké množství cigaretových nedopalků obsahující těžké kovy, organické a pesticidní látky. Při rozkladu takového nedopalku se z filtru uvolňují do životního prostředí i mikroplasty. Velkou zátěž představují i jednorázové elektronické cigarety.