Návštěvníci londýnského muzea vědy mohou nahlédnout do světa historie počítačového hraní

Muzeum vědy v Londýně nabízí návštěvníkům průřez počítačového hraní. Zájemci si mohou vyzkoušet kromě prvních počítačových her i ty nejmodernější například s brýlemi pro virutální realitu. „Hraní her je dnes v našich životech velmi významné. Je to ohromný průmysl, který už překonal film a hudbu. Nabízí neuvěřitelně rozmanité pracovní příležitosti,“ řekl spoluautor výstavy Power Up Mark Cutmore.