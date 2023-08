Narodila se ve stejném roce jako Franz Kafka a také do pražské německé židovské rodiny. A stejně jako Kafkovo dílo, i to Gertrud Kaudersové přežilo jen díky péči blízké osoby. Tato secesní malířka byla donedávna známá pouze podle jména, její obrazy osmdesát let nikdo neviděl. Od nálezce je teď převzalo Židovské muzeum v Praze.