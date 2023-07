Manželský pár už třicet let provozuje Černou věž v Budějovicích. Návštěvnost je zatím nižší než před rokem

Jan Vančura provozuje už přes třicet let Černou věž, která je dominantou Českých Budějovic. S manželkou se stará o památku, která přitahuje tisíce turistů. Na věži je v létě každý den. Dovolenou tak skoro neznají. „Pro nás už je to srdcovka, my jsme si tu věž zamilovali,“ podotýká Eva Vančurová. Kvůli větrnému počasí musí Jan Vančura častěji přeřizovat hodiny a červencová horka ovlivnila také návštěvnost. Ta je zatím nižší, než před rokem.