Přesně za rok začne ve Francii letní olympiáda. Její organizátoři představili design tradiční olympijské pochodně. Slibují taky dokončení všech sportovišť do zahájení Her. Přípravy ale provázejí obavy z dalších možných komplikací. A to ze stávek a nepokojů, ale i z vysokých teplot.