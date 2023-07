Na Pražském okruhu policie zadržela nelegální migranty i s převaděči. Do Česka se dostali takzvanou balkánskou cestou přes Slovensko. V několika autech jelo celkem šestnáct Syřanů, mezi nimi i matka s dítětem. Čtyři převaděči-cizinci je vezli do Německa. Od ledna jde už o víc než tisíc běženců a téměř 130 převaděčů. K cestě do Německa migranti využívají i vlaky a autobusy.