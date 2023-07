Lidé mohou vidět na komínech čápy bílé více než obvykle. Ornitologové hlásí větší množství mláďat oproti jiným létům. Je to hlavně díky dostatku potravy, jako jsou žáby, hadi i přemnožení hraboši. Už zhruba za měsíc se vydají tito ptáci do svých zimovišť v Africe. Čeká je let dlouhý až deset tisíc kilometrů.