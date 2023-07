V národním parku České Švýcarsko v pátek společně hlídkovali policisté z Česka a Německa, a to kvůli loňskému rozsáhlému požáru. Pomáhali jim i jízdní hlídky na koních, turisty upozorňovali na to, co je v rezervaci zakázáno. Oblast kontrolovali do jedné hodiny ráno. Během celého večera strážci narazili na tři skupiny turistů, kteří v parku nelegálně nocovali.