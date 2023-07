Zároveň s filmovým festivalem v Karlových Varech začala v tamní Galerii umění výstava, která rekapituluje devadesát let od první klapky v barrandovských studiích. První a poslední desetiletí v historii slavných ateliérů přibližuje prostřednictvím velkoformátových fotografií, kostýmů, rekvizit a také dekorací, které Barrandov Studio do Varů zapůjčilo. Výstava je k vidění až do září.