Manželé rekonstruují opuštěné nádraží. Ve vagonech nabízí ubytování

Patnáct let chátrající vlakové nádraží v Kovářské na Chomutovsku zachraňují manželé Macháčkovi. Majitelé nabízí ubytování například ve starých předělaných vagonech, které jsou několik desítek let mimo provoz. „Představa, že budou bourat tu budovu, což už vypadadlo, protože to byla totální ruina, jsem si říkal, že je to strašná škoda, že to místo zmizí uplně z historie,“ řekl majitel nádraží Kovářská Štěpán Macháček.