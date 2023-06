K šedesátému výročí zahrála kapela Olympic ve vestibulu stanice metra Náměstí Republiky několik písní svým fanouškům. Své výročí završí 18. prosince v pražské O2 aréně. „Já jsem si to vymyslel jako takovou podobnou věc, jako když Beatles hráli na střeše. Říkal jsem si, že by to chtělo vymyslet jiný, podobný prostor, který je stejně zajímavý,“ sdělil hudebník Petr Janda.