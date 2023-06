Seriál Sex ve městě se vrátil mezi nejžádanější televizní tituly. Vypráví o milostných peripetiích a osudech kamarádek žijících v New Yorku. Některé hlavní postavy se po víc než dvou dekádách opět objevily v pokračování nazvaném „A jak to bylo dál…“. S druhou sérií by se navíc měla vrátit i postava Samanthy. Česká televize natáčela s tvůrci.