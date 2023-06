Nejvyšší budova Česka se tyčí nad Brnem deset let

Nejvyšší budova v Česku s výškou 111 metrů slaví deset let. Brněnský Az Tower byl na papíře už v roce 2007 a o čtyři roky později se začalo s jeho výstavbou. Budova budila zájem od samého začátku. „Ze strany lajcké veřejnosti je to dáno možností navšívit vyhlídkovou plošinu. Ze strany je to ta skutečnost, že vlastnictví prostor v této budově je určitým znakem prestiže,“ řekl České televizi předseda SVJ Ondřej Stojaspal.