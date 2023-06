Nové speciální vodní vaky by měly usnadnit zásahy hasičů v národním parku České Švýcarsko. Budou sloužit jako zásobárny vody v případě požáru, umístí se na strategická místa. Ráno v Děčíně hasiči otestovali první z nich - do budoucna by jich v parku ale mělo být celkem dvanáct.