Česko čelí šíření invazivních druhů rostlin a živočichů

Stát chce aktivněji bránit šíření nepůvodních, invazivních druhů rostlin a živočichů. Vláda schválila první akční plán v této oblasti a počítá i se zapojením veřejnosti. Aktuálním problémem je třeba pajasan žláznatý nebo rak mramorový, do budoucna by to mohl být cizí druh sršní. Oproti sršni obecné je považována za vysoce rizikový druh, který může potenciálně ohrozit biodiverzitu. Zejména proto, že dokáže ve velkém likvidovat včely.