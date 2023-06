Někteří vodáci stále podceňují nebezpečné jezy

Letos už mají za sebou hasiči i zdravotníci první dva výjezdy za vodáky. Jeden z nejnebezpečnějších jezů se nachází v Radošově. I přes to, že na něj lodě nesmějí, často jejich posádky zákaz porušují. Povodí Ohře plánuje na jezu stavební úpravy, poté bude jez splavný. „Byl to náš letošní první výjezd k vodákům. Utrpěli šok a lehká podchlazení. Vodáky jsme ošetřili. A následně předali do domácího ošetření,“ sdělil mluvčí ZZS Karlovarského kraje Radek Hes.