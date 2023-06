Slavná Mozartova opera Figarova svatba byla zasazena do současných kulis

V pražském Stavovském divadle nově nastudovali slavnou Mozartovu operu Figarova svatba. Příběh starý téměř dvě stě padesát let byl českou režisérkou Barborou Horákovou Joly zasazen do moderního prostředí. Figaro se ocitá v satelitním městečku a svatebním darem je nový domek, který staví developerská firma hraběte Almavivy. Moderní adaptaci Figara uvedla režisérka před rokem v německém Mannheimu. Příští rok se s ní chystá do rakouského Innsbrucku.