Zámek v Litomyšli dostává nový kabát. Kvůli rekonstrukci se festival vážné hudby přemístí na zimním stadion

Renesnční zámek v Litomyšli prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Budova zapsaná na seznamu UNESCO byla už v havarijním stavu. Střecha i krovy zámku musí být opravené ještě letos, jinak se památkářům nepodaří vyčerpat evropskou dotaci. Celá rekonstrukce je naplánovaná až do roku 2027. Kvůli ní se blížící letošní festival vážné hudby Smetanova Litomyšl odehraje na zimním stadionu. „Snažili jsme se do té zimní haly vestavět všechno co lidi znají ze zámeckého nádvoří, máme podobné jeviště, bude vypadat tak, jak jsou lidi zvyklí,“ řekl České televizi ředitel festivalu Jan Pikna.