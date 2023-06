V oblasti kolem ukrajinského Chersonu pokračují záchranné práce po protržení Kachovské přehrady. Do bezpečí se podařilo dostat i seniorku Ljubu, kterou voda na 30 hodin uvěznila v desátém patře panelového domu. Štáb ČT natáčel na jednom z míst, kam se dostávají evakuovaní ze zaplavených oblastí. Záchranné práce by v této lokalitě měly trvat až do pátku.