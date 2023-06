Výstava aktuální tvorby významného malíře současného umění Lubomíra Typlta láká na křiklavé kombinace barev do pražské galerie Villa Pellé. Typlt do svých kreseb promítá momenty, které ho v životě silně ovlivnily. Jedním z nich je pohled do dětské tváře. Umělec je také členem hudební kapely WWW, která v epozici koncertuje.