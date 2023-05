Havajané a surfařské kluby vedou spor o pitnou vodu. Můžou za to nedostatečné mořské vlny

Na Havaji zažívají neobvyklý spor místní obyvatelé a surfařské kluby. Kvůli pravidelnému několikaměsíčnímu období, kdy havajské břehy omývají nedostatečně velké vlny, budují surfařské kluby sladkovodní bazény, které je mají vodním dobrodruhům nahradit. Velká část veřejnosti se proti tomu postavila, trápí ji totiž sucho a nedostatek pitné vody. Surfaři už teď bojují o své klienty, kteří si mohou zaletět za vlnami například do Evropy nebo Austrálie. „Lidé nám platí, abychom létali po celém světě a učili je, co umíme. A je skvělé, když můžeme zůstat doma a učit naše lidi a nedovolit, aby se náš odkaz odstěhoval do jiných částí světa,“ řekl havajský surfař Brian Keaulana.