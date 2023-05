Hudební skladatel a slavný kytarista bydleli vedle sebe. Dělilo je od sebe tři sta let

V Londýně se po rekonstrukci otevírá veřejnosti dům, kde před třemi sty lety žil skladatel Georg Friedrich Händel. Jeho hudba, která dodnes zní například během královské korunovace, se stala součástí britské kultury. Do sousedního domu se nastěhovala v minulém století další známá hudební osobnost. Návštevníci se díky propojení těchto dvou budov dostanou z 18. století hned do let šedesátých minulého století. Právě v sousedním domě bydlel slavný kytarista Jimi Hendrix. Návštěvnící mohou nahlédnout do jeho zrestaurovaného pokoje z roku 1969.