Demolice elektrárny Prunéřov 1 vrcholí

V areálu hnědouhelné elektrárny Prunéřov 1 zbývá už jen strojovna, mezistrojovna a kotelna. Demoliční technika, která už srovnala se zemí několik chladicích věží, se ale i k nim brzy dostane. Ze zbouraných objektů zbylo asi padesát tisíc tun suti. Částí tohoto materiálu budou zasypány například podzemní prostory. Na místě elektrárny měla vyrůst výrobna baterií do elektromobilů společnosti Volkswagen, ta se ale po finálních požadavcích do areálu nevešla. Co elekrárnu Prunéřov 1 nahradí, tak zatím není jisté.