Festival Open House Praha nabízí návštěvu více než sta budov

Vládní objekty, neznámá část ruzyňského letiště, Nová budova Národního muzea, pracovna předsedy vlády v Kramářově vile, sídlo Ministerstva kultury nebo Nová scéna Národního divadla. Místa, kam by se obvykle veřejnost nepodívala, jsou v rámci festivalu Open House Praha nejen o víkendu 20. a 21. května otevřené. Letos poprvé se k akci připojil také Český Yacht Klub. Návštěvníky zve do sto deset let staré loděnice v Praze - Podolí. Festival doprovodným programem připomíná sto let od narození architekta Karla Pragera, autora některých zpřístupněných budov.