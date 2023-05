Akvárium v Modré se pyšní vzácným přírůstkem

Návštěvníci přírodního muzea Živá voda v Modré na Uherskohradišťsku mohou od pátku vidět vzácnou rybu. Speciální kamion tam přivezl od chovatele z Německa téměř třicetiletou samici Vyzy velké. Tyto jeseterovité ryby v minulosti připlouvaly z moře až do moravských řek. Mylně jsou považovány za největší sladkovodní rybu, většinu života totiž tráví v brakických vodách. Dožívají se až sto dvaceti let a rostou celý život. Mohou dosáhnout délky až osm a půl metru, samice v Modré by mohla jednou mít čtyři metry.