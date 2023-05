V areálu Krajské nemocnice v Liberci byla zahájena demolice bývalé interny. Objekt nahrádí centrum urgentní medicíny, které by mělo stát do tří let. V budově staré sto sedmdesát let bývala interna a později administrativa, teď musí ustoupit modernímu pavilonu za více než tři miliardy korun. Pacienti liberecké nemocnice musí během demolice počíta s hlukem, prachem i omezeným pohybem.