Britové zastoupili Ukrajince, finále Eurovize hostí Liverpool

V Liverpoolu v sobotu vyvrcholí letošní ročník hudební soutěže Eurovize. V minulém roce vyhrála ukrajinská folkrocková rapová skupina Kalush Orchestra se svým hitem Stefanie. Kvůli ruské agresi na Ukrajině ale letošní ročník soutěže nemohla hostit vítězná země a přehlídka se přesunula z Kyjeva do Velké Británie. Do letošního finále se dostala i česká alternativní hudební kapela Vesna s písničkou My Sister's Crown.