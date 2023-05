Británie má oficiálně nového monarchu. Korunovace se zúčastnilo dva tisíce hostů

Po sedmdesáti letech zažívá Británie více než tisíc let starou ceremonii korunovace panovníka. Je poslední evropskou zemí, která tento rituál dodržuje. Složení přísahy, věrnost bohu i slib, že bude král spravedlivě vládnout lidem, sledoval celý svět. Jediný moment byl pro Karla III. bez přítomnosti kamer, a to ten nejosobnější. Během pomazání je panovník vysvlečen a je nejblíže Bohu. Karel III. následně usedl jako čtyřicátý britský monarcha na sedm set let starý trůn a na hlavu mu byla dána koruna svatého Eduarda. Na korunovaci bylo pozváno dva tisíce významných hostů z celého světa.