S nápadem vybudovat v Praze metro přišel už v předminulém století obchodník Ladislav Rott. Tehdy neuspěl. Počátkem čtyřicátých let ale vznikly projekty tří tras. Jenže stavbu odsunula válka a komunisté ji po převratu zastavili úplně. A to až do roku 1965, kdy vláda kývla na vybudování podpovrchové tratě. Historie pražského metra skýtá mnoho zajímavostí i tajemství.