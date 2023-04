Skautská nadace Jaroslava Foglara připravila výbor z Foglarových deníků z let 1920 až 1937 s názvem Celý den drobně prší. Vedle vhledu do Foglarovy každodennosti, jak ji prožíval a zachycoval v deníku, přináší svazek také množství fotografií, dobové plakáty a úryvky z kronik a časopisů, do nichž spisovatel přispíval.