Ovocnáře trápí letošní výkyvy počasí. Meruňky poničily mrazy, úroda švestek a třešní je zatím nejistá, a to kvůli chladnému dubnu, kdy nelétaly včely. Protože bez opylování by sklizeň nebyla, sadaři v Klapém na Litoměřicku nasadili do akce místo včel tisíce čmeláků.