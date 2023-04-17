Дешеві дрони для української армії

Прагнучи захистити життя українських воїнів, український фонд «Хвиля 91» закупив обладнання для виробництва безпілотників. Із залученням, як військових, так і цивільних на фабриці зараз виготовляють близько тисячі дронів на місяць. Найдешевший вид випускається за 212 доларів за штуку. Дрони мають повністю ручне керування, тому фонд також відкрив пілотну школу, де навчають близько 120 бажаючих на місяць. Журналіст Чеського телебачення Віталія Токарчук звернулася до засновника фонду «Хвиля 91» Олександра Яковенка.