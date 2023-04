Stát se hrdinou či padouchem? Tak k tomu je Comic-Con správné místo

Do pražských Vysočan se sjely tisíce příznivců sci-fi, fantasy a hororu. Počtvrté se zde koná festival Comic-Con. Je to místo, kde se lidé mohou proměnit – aspoň navenek – ve své oblíbené hrdiny nebo padouchy. Pořadatelé festivalu letos během tří dnů očekávají přes 20 tisíc návštěvníků, kteří se mohou setkat i se zajímavými hosty. K nim patři také americký herec Danny Glover, známý z filmové série Smrtonosná zbraň nebo z druhého Predátora. Značka Comic-Con pochází ze Spojených států a pražský festival výrazně čerpá z angloamerické popkultury, připomíná ale také domácí díla. Například výstavou autentických kostýmů ze seriálu Návštěvníci, který letos oslaví 40 let od prvního uvedení v Československé televizi.